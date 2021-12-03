Путин пожаловался Эрдогану на Украину за использование "Байрактаров" на Донбассе
В пятницу, 3 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсудили, в частности, Украину
Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
В пресс-службе отмечают, что Путин обвинил украинскую сторону в "деструктивной линии", направленной на срыв Минских договоренностей. Этот факт, по его словам, "подтверждает применение Вооруженными Силами Украины на Донбассе разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
Также Путин отметил важность соблюдения Минских договоренностей 2015 года и договоренностей в "нормандском формате".
Кроме Украины, Эрдоган и Путин обсуждали конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.
Отмечается, что они обсудили пути развития турецко-российских отношений, региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.
- Напомним, 26 октября 2021 года сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.
- Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк сообщал, что "Байрактары" постоянно задействованы в районе ООС, но не заходят на неподконтрольную Украине территорию.
- 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией, на что РФ ответила: "Не может идти речи".
- В пятницу, 3 декабря, оккупанты по состоянию на 17:00 шесть раз нарушили режим прекращения огня, три из них - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, и ранили украинского военного.
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