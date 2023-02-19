Очень трудно спрогнозировать, что действительно происходит в Кремле, но они словно анонсировали полномасштабное развертывание боевых действий. С другой стороны, путинский визави-дружок Лукашенко начал выдавать довольно странные сигналы – озвучил то ли от себя, то ли по кремлевскому темнику такой тезис, что они готовы снова говорить о «мире», «перемирии» и т.п., готовы встречаться с Байденом. И в то же время бросил очередную информационную «кость», ИПСО, – что нужно говорить с украинскими военными. Это же действительно вплетается в то, что задумали Путин и Кремль в ближайшее время. Что же означают эти фальшь-сигналы?

Это старый нарратив, что есть разница между военным и политическим руководством. Сам Путин во втором своем обращении в прошлом году после 24 февраля, после начала агрессии, призвал военных сложить оружие и уходить домой, избавиться от «власти наркоманов и нацистов». Это уже не первая попытка апеллировать к военным, имеющим иную позицию. А по мнению Лукашенко военные хотят мира, то есть прекращения войны на условиях Москвы. С чего бы это? Военные гораздо радикальнее настроены, чем Банковая. То есть, большой разницы нет, но на руководстве страны еще ответственность за обязательства по переговорам. Союзники настроены только на победу и никаких других способов не хотят. Поэтому это заявление какое-то слабенькое, наивное и даже напоминающее просьбу, скулеж. Как будто власть не едина и там можно найти внутри разницу между военным и политическим руководством.

Относительно Байдена – они ищут повод. Поскольку Байден прилетает именно сейчас в Польшу и будет выступать там, пусть уже и в Минск заедет. Какое-то примитивное колхозное мышление подсказывает Лукашенко, что нужно как-то оказаться на повестке дня. С одной стороны, там и темник какой-то есть – наратив такой совместный о переговорах, фиксация статус-кво «на позициях реализма», как недавно заявил заместитель министра иностранных дел в интервью телекомпании «Звезда» (пропагандистское военное ВСУ). И тут он предлагает встречаться на территории врага, именно в Минске, Байдену с Путиным? Да ну, для этого есть и более нейтральные территории.

При нынешних обстоятельствах – куча военных преступлений, регулярные ракетные обстрелы – Байден должен встречаться с Путиным, чтобы говорить о чем? Возможно, они так формулируют задачу, чтобы продемонстрировать, что она изначально невозможна для выполнения. Или это такой хитрый, коварный их приемчик? Если начинают говорить путинцы устами Лукашенко о каком-то мире, значит, они готовят какую-то очень большую подлость.

Подлость они готовят в любом случае, даже если бы сидели тихонько и не говорили о мире. Такова сущность их политики. Провокации, безусловно, будут, они их готовят. Связаны ли они с какими-то ожиданиями большого наступления – не знаю, может быть, это какой-то параллельный процесс. А на самом деле никто все эти заявления Лукашенко не будет серьезно воспринимать. День назад он заявлял, что странам ОДКБ (вопреки тому, что он говорит сейчас), нужно готовиться к войне, нужно втягиваться Казахстану, Армении. А через день говорит, что всем нужен мир, надо закончить эту войну. Но ты только что призывал страны ОДКБ, вашего военного блока, втягиваться в эту сумасшедшую авантюру – уже определяйся наконец. То есть это был пропагандистский трюк, больше в пользу Москвы, но и интерес Лукашенко здесь тоже есть, он не оставил надежду договориться с Западом. Кстати, после памятных выборов 2015 года, когда он выпустил политзаключенных, Запад немного смягчился к режиму в Минске. И это сопровождалось ролью Лукашенко в Минском процессе, он продавал свою миротворческую линию как посредник между Москвой и Киевом еще и на пользу – демонстрируя, как он нужен для Европы как буфер между Москвой и Западом по делу с Украиной.

Но время ушло безвозвратно. Лукашенко среди военных преступников и будет так же отвечать за военные преступления, как и Путин.

Поэтому никто даже не обратит внимания на заявления Лукашенко, его слова потеряли вес окончательно. Он еще пытается подать сигнал, что находится под контролем. Ведь ожидается, что на свое выступление в федеральном собрании Путин собирается пригласить Лукашенко, представителей Абхазии, Южной Осетии и, вероятно, Приднестровья, намекая, что они могут расширить Союзное государство этими сепаратистскими территориями, которые Москва отрезала от стран бывшего СССР. А может, здесь есть какой-то элемент, чтобы повестку дня как-то изменить. Потому что если их всех склонять к интеграции, к восстановлению и началу СССР-2.0, то, возможно, это последняя его попытка начать мирный процесс, отложить тот сладостный миг, когда Беларусь, и так оккупированное государство, окончательно потеряет суверенитет.

То есть, заберут ключи от кабинета и печать. Год полномасштабного вторжения в Украину, а достижений, кроме большого количества трупов с российской стороны, нет. Уничтожено множество техники. Полный «разброд и шатания» в верхах и попытка Путина как-то «подлатать» внутреннюю российскую стабильность.

В декабре, когда Путин отменил выступление перед федеральным собранием, он надеялся, что будут какие-нибудь значительные военные успехи, которые можно будет «продать» к годовщине. Он переназначил военное руководство СВО, вернулся к старой схеме управления через главу генштаба генерала армии Герасимова. И со всем этим набором, с которым Путин начинал эту операцию 24 февраля 2022 года, успехов все равно нет. Соледар как Сталинград «продать» не получится. Что все цели «спецоперации» достигнуты путем захвата – а это единственное достижение со времени назначения Суровикина командующим – придется продавать как исчерпывающий успех. Естественно, ему придется прибегнуть к риторике всеобщего характера. Путин будет говорить: Россия противостояла Западу, Запад намеревался с помощью Украины справиться с Россией и ее суверенитетом, но мы устояли, мы опередили Запад, мы начали военную операцию, чтобы предотвратить уничтожение России.

Путин очень осторожно будет прогнозировать будущую повестку дня «перации»,

ведь год – это уже слишком много, это гораздо больше, чем он говорил раньше, говорили пропагандисты, говорили официальные источники об Украине накануне «специальной военной операции». Ведь говорилось о неделе, 72 часах, и западные наблюдатели и эксперты это подтверждали. Наговорить можно всякого, что удержишь хотя бы эти территории, которые уже захватила Москва, а вдруг они возьмут и вернутся в Украину. Как это произошло с референдумом, объявленным 21 сентября 2022-го: на 4 территориях должны состояться референдумы о присоединении к России - фейковые, конечно, никаких референдумов не было. Как только они прошли, на Красной площади отпраздновали, отплясали и Херсон пришлось покидать. Они даже отказались комментировать, Путин ни разу не говорил о том, почему оставили правый берег Днепра. Песков сказал: все вопросы к министру обороны Шойгу, это зона их ответственности. А что будет, как сейчас сказать: все, с этих территорий мы не уйдем, наша армия обеспечит их безопасность, украинские войска никогда не деоккупируют, например, Мелитополь, а через несколько недель начнется наступление, и его деоккупируют, и Украина его себе вернет ? Поэтому Путин в прогнозах будет более осторожным.

А может, наоборот – инфернальный хор балалаечников на Красной площади, Дугин на гнедом жеребце… И понеслось: с криками «Вставай, страна огромная!» – начнут окончательно загонять российский имперский проект в цивилизационный коллапс. Может быть и такое.

Может быть, но там уже и так коллапс. Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы Россию сильнее погрузить в этот ад. В конце 1960-х диссидент Андрей Амальрик написал книгу, исчезнет ли СССР до 1984 года (кстати, он погиб в автокатастрофе в Испании). Очень пророческая книга, я ее читал еще смолоду, в конце 1980-х – начале 1990-х. Так все и вышло, СССР распался. И теперь, когда мы прогнозируем этот распад, мы видим признаки этого уже прямо сейчас. Война – главный катализатор. А последствия этой войны и неуспех в этой войне предваряют эти события.

Мы живем в мире самосовершаемых пророчеств. Кто-то из кремлевских лизоблюдов сказал: «Будет Путин – будет Россия». То есть они имели в виду одно, а спрогнозировали другое – если вытащить основную «скрепу», то вся эта карточная пирамида, как у Верещагина – из голов отрубленных, посыплется.

Это сказал Володин из лизоблюдских намерений, но он выразил реальную картину нынешней России. Потому что Путин и есть та самая «скрепа». Если представить извлечение Путина из этой конструкции, из груды черепов, венчающих его власть, конструкция действительно рассыплется. Во-первых, не будет войны. Если нет Путина – нет предпосылки для сохранения власти, ее обоснования, а ему уже восьмой десяток пошел, между прочим. Не будет династического продолжения.

У Патрушева есть своя династия и свое видение. Но самое интересное, что Патрушева начинают несколько поджимать. Какая-то другая среда учитывает аппетиты секретаря российского совбеза.

Да, есть признаки даже этого. Появился какой-то журналист – Хирш или Мирш, американский фрик. Лауреат Пулитцеровской премии, занимавшийся военным преступлением в деревне Сонгми во время вьетнамской войны. Этот пожилой мужчина публикует, что, оказывается, американцы взорвали «Северный поток – 2», что это была их цель – обрезать эту нить, сделали это американские водолазы, их туда доставили норвежские вооруженные силы. Честно говоря, никаких подтверждений – документов или фото он не привел, как это обычно делают для веса. Мы же не сомневаемся в подлинности документов Ассанжа, каблограмме переписки посольства с Пакистаном, Афганистаном, российских источников, потому что действительно, они раскрыли электронные базы и предоставили доказательства. Здесь пока не видно доказательств. Как комментирует Патрушев в отличие от всей российской пропаганды: «Вопрос решен, это американцы газопровод «Северный поток – 2» взорвали». «У нас данных нет, – говорит Патрушев, являющийся секретарем Совбеза. – Утверждать это я не могу».

Патрушев, на мой взгляд, играет в длинную игру. Он такой же военный преступник, но он понимает, что здесь должен быть баланс.

Это он поддерживает отношения с Джейком Саливаном, который имеет аналогичную должность – он советник по нацбезопасности. 22 февраля накануне вторжения было заседание Совбеза, где решали вопросы войны. Хотя публично эту запись показали с обсуждением вопроса признания "ЛНР/ДНР". И именно Патрушев высказался очень осторожно: нет, нам надо с Байденом встретиться, поставить вопрос ребром. Его голос звучал несколько осторожно по поводу того, что говорили Медведев и остальные. Это свидетельствует о том, что Патрушев реально оценивает ситуацию, он человек циничный, хладнокровный, преступный, поэтому осознает, что лезть поперед батьки в пекло, с учетом перспектив развития ситуации на фронте, нет смысла, и делать вид, что является большим патриотом, чем это нужно.

Нарышкин сейчас тоже оживился и вспоминает, как он мило и прекрасно общался с руководителем ЦРУ Бёрнсом, намекая на американцев, что этот канал коммуникаций также открыт. А Кремлю это нужно?

Этот канал им нужен на 100%. Человек, который с американской стороны представляет этот канал, Бёрнс – очень хорошо известен в Москве, он работал там послом, владеет русским языком. Период руководства Бёрнса американским посольством в Москве был относительно теплым в 2010-х. Москва тогда имела неофициальный диалог с Вашингтоном без риторики пропагандистской, по крайней мере, пыталась иметь. Бьорнс для них фигура удобная. Из Вашингтона мне сказали, что инициатива начать диалог была именно со стороны российского разведсообщества – Патрушева, Нарышкина и других. Встреча Нарышкина с Бёрнсом в Анкаре в прошлом году была инициативой Москвы. Американцы не отказались. Разведчики разговаривают откровенно, не на дипломатическом языке, разговоры у них довольно утрированные: чего ты хочешь или не хочешь, что дашь. Об этом была публикация в швейцарской газете, американская и российская стороны ее опровергли. Сказали, что не было такого обсуждения: мир в обмен на 20% территории Украины.

Вброс мощный был.

Все, наверное, зафиксировано, о чем они там договаривались. Если настолько откровенен был диалог, пусть даже не о таком обмене, то это означает, что в таком диалоге Москва точно заинтересована.

Москва – да. Американцы на это никогда бы не пошли, потому что в таком случае сыпется система коллективной мировой безопасности. Это не был бы вопрос карьер чиновников, которые осмелились бы на такой разговор. Нападение на Украину – это не только нападение на нас, но нападение на мироздание. Поэтому у американцев нет выбора, в этой ситуации они защищают не только нас, но и себя.

Это так. Несомненно, Америка предлагала какое-нибудь обнуление: вы выходите из территории, возможно, даже Крыма. Возможно, и замораживание с приходом украинской администрации (не армии), после чего и контролирующей гуманитарной миссии. Они могли предлагать обмен на снятие санкций – это могло быть предметом разговора. Москве это точно интересно, не только в части санкций, но и их личных активов – денег, принадлежащих этой группе: Путину, Нарышкину, Патрушеву, ведь это мультимиллиардеры. То есть это тоже могло быть предметом откровенных переговоров. Эти лица являются главными бенефициарами «офшорной компании Россия», они выкачивают из нее деньги и делают их авуарами в безопасных зонах в остальном мире. Это все понимают. Следовательно, какой-то более широкий спектр вопросов был на этих переговорах. Америке было бы лучше, как всему миру, вернуться к международному праву, а оно признает территориальную целостность, суверенитет стран и нерушимость границ. Отказ от возвращения к этому создает очень плохой прецедент для других таких агрессивных намерений, а стран таких немало, к пересмотру таких границ, и это не только страны бывшего СССР, в этом мире будут еще делить и делить – и Ближний Восток, и Кавказ, и Закавказье в ближайшие десятилетия переживут множество войн, актуализирующих вопрос о границах. Создавать прецедент для официального пересмотра через мирное соглашение границ после распада СССР очень опасно, потому что такая политика будет продолжаться, если ее не прекратить сразу.

Но есть еще глубинный русский народ, которому надо что-то «продавать». А там Стрелков и Ко уже мультиплицировались на сотни тысяч, фашизация происходит в режиме реального времени. Прошел целый год, так что Путину это тоже нужно учитывать, «продавать» это своему населению

Да, их много – Пригожин, Гиркин и все остальное, но если состоятся глобальные договоренности между Америкой и Москвой, этих сбросят с доски. По обоюдному согласию их просто ликвидируют. Они не должны стать помехой глобальной договоренности. И это будет согласованный план Путина, Патрушева и других. Если есть препятствие, угроза или риск не признания этих договоренностей от каких-то турбопатриотических элементов, то их сметут со стола как крошки. Это невозможно сделать, пока не наступил этап договоренностей. Если немедленно избавиться от пригожиных и стрелковых, неизвестно, какой будет реакция среды, которая должна отправляться на фронт, должна быть искажена идеями «русского мира» и войны с Украиной. Ведь на них надо опираться, пока придет время, когда можно будет от них избавиться. То же самое происходило с атаманщиной в 2014 году, когда было множество клоунов, уголовников типа Моторолы, Гиви. Посмотрите только на их биографии, но до поры до времени их не ликвидировали – их использовали. А затем одновременно ФСБ устранило большинство из них. Кого-то ликвидировали украинские ДРГ, но часть убрали сами российские спецслужбы. Потому что все эти элементы мешали, начали делить собственность, претендовать на политическую власть, влияние. Когда проблему разрешили и стабилизировали ситуацию через Минские соглашения, за одно лето от них избавились. Это показывает, что такие люди нужны только пока состоятся договоренности наверху, а тогда попытки повлиять на работу этих договоренностей будут прерываться достаточно жестко.

Но ведь невозможно очертить переговорный контур, потому что Путин по своей любимой привычке загнал все дело в кровавый тупик. Он прогнал нелегитимные процедурные решения через госдуму и конституционный суд РФ, чтобы подстраховаться на случай, если речь идет о срочном изменении, например на поле боя.

Я уверен: если будет какой-то контур договоренностей и выход из этой ситуации без существенной потери лица, но с территориальными приобретениями, ведь Путин уже объявил Азовское море внутренним водоемом, чего не достиг Петр I, – они легко на это пойдут. Все эти конституции и конституционные суды, госдумы абсолютно не препятствуют, это не проблема. Другое дело, что они сами этот градус накручивают до степени, когда с этим придется быть аккуратными. Гиркины с пригожиными – это выплодки самой власти, высшего руководства, которое рассчитывало на выигрыш и на фоне победы решать все, как им вздумается – оставить этих людей или избавиться от них. А все пошло по-другому, и теперь рычагов для управления ситуацией гораздо меньше. Киев ведь взять не могут, всю Украину захватить не могут – отсюда возникают риски. Только у пирамидально устроенной власти рисков нет никаких, госдума утвердит что угодно. Завтра ей скажут утвердить, что аппетиты сокращаются, например, в части Донбасса, что Россия отказывается от Запорожья и Херсона, и они проголосуют без проблем. Отражают ли они настроения своих избирателей? Избиратель в России пассивен. Я родился в Самаре, вице-мером там был после своего депутатства в госдуме в 1990-х. В Макеевке погибли самарцы, уже сотни человек похоронили. И что? Ситуация стабилизировалась, никакого возмущения, деньгами забросали родственников, чтобы они проглотили все. Субъектности там нет, у власти с этим нет проблем, они контролируют обывательскую массу относительно лояльности к себе.