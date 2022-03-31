Путин пойдет на договоренности с Украиной только после поражения в войне, когда будет лежать и харкать кровью, - Фейгин

Политик рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский – это вообще кукла, совершенно маловлиятельная фигура внутри российской иерархии. Его даже как-то специально выставили, чтобы это выглядело несколько карикатурно. Дескать, "что вы хотите, ну, Мединский, что он там сказал?" Если бы это был начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов, то его бы не посмел критиковать, например, Кадыров", - отметил Фейгин.



По мнению общественного деятеля, такой состав российской делегации на переговорах с Украиной был избран осознанно.



"То, что искусственно продолжается так называемая дискуссия о сдаче позиций, измене, взятии Киева, как это заявляют некоторые говорящие головы того же Путина, - это все игра его самого. Это такой развод, чтобы пощупать, как публика отреагирует на какую-либо договоренность с Киевом. Пока эта реакция отрицательная. Показателем этого является критика от пропагандистов типа Соловьева возможности мира и заключения договоренностей", - подчеркнул Фейгин.



Политик добавил, что единственное, что может побудить президента страны-агрессора России Путина к договоренностям – это военное поражение.



"Когда Путин уже действительно будет лежать и харкать кровью, тогда он скажет: да-да, переговоры, давайте, я на все готов. В противном случае это будет тянуться, будут обещания. На Западе Путин будет говорить: "смотрите, мы же договариваемся, а украинская сторона противится". Это старая схема, которая бесконечно работала", - отметил Фейгин.

Напомним, 29 марта в Стамбуле проходили переговоры Украины с РФ, в ходе которых обсудили международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.

30 марта на переговорах с Россией в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран - членов Совбеза ООН и других государств.

В свою очередь в РФ заявили о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Также россияне не исключают возможности встреч президентов обеих стран.