Путин пойдет на ДНО из-за конфронтации с Западом. Программа "На связи" в 18:30
Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию – нечего сказать из-за тотальных провалов армии на фронте? Какого уровня достигла конфронтация России с Западом?
В Московской области России пылает второй за последние три дня торговый центр, площадь пожара – около 10 тысяч квадратов: как изменяются настроения россиян из-за ощущения опасности и в тылу? Стоит ли украинцам готовиться к тотальному блекауту? Сыграет ли на руку Путину обострение между Косово и Сербией? Ответы на эти вопросы ищем сегодня в программе "На связи" в 18:30 в эфире YouTube телеканала "Эспрессо". Гость программы – политтехнолог Михаил Шейтельман. Ведущая – Ирина Узлова.
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.
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