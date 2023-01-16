Путин повысил ставки, но мы не можем проиграть, потому что на нас смотрит весь мир, - Джон Болтон
Джон Болтон, американский политик-республиканец, экс-советник президента США по вопросам безопасности в интервью Владимиру Остапчуку для программы Spotlight Ukraine на телеканале "Еспресо" рассказал о перспективах победы Украины
"Мы сейчас не только хотим выиграть эту войну, но мы хотим с минимальным дополнительным ущербом для Украины. Недостаточно сказать когда мы выиграем. Целью должна быть минимизация жертв украинцев и их ущерба", - отметил американский политик.
Он заметил, что сейчас у Украины и коллективного Запада есть общая проблема – нет эффективной стратегии победы. "Если бы у нас был лучший план, то мы бы не проходили через эти постоянные заявления украинского правительства, когда они говорят нужно это оружие, то оружие и еще одно, а Белый дом говорит: может - да, а может - нет. Давайте решим, что у нас по плану, а потом найдем ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей", – подчеркнул Джон Болтон. По его мнению, президент Зеленский должен продолжать оказывать давление на Белый дом и НАТО, чтобы разработать такую стратегию и видеть перспективы победы.
"Если мы победим и преподнесем этот урок, то он что-то скажет россиянам и китайцам в Азии и другим странам мира. Ведь победа Украины – это также победа США и НАТО. Мы должны объяснить людям во всем мире, что это не просто европейская война, а на этом этапе – это действительно мировая война", – подчеркнул Джон Болтон.
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