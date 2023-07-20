Путин повышает ставки и уровень шантажа, - Юсов о ядерной угрозе из Беларуси
Представитель военной разведки оценил возможную угрозу использования ядерного оружия Беларусью и заявил, что Владимир Путин поднимает ставки и использует шантаж
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
По словам Юсова, российское тактическое ядерное оружие уже давно находится в Беларуси у границ НАТО, создавая угрозу не только Украине, но и странам-членам Альянса. Он также отметил, что элементы ядерного вооружения или само оружие находятся очень близко к территории Украины.
К тому же, по данным украинской разведки, последние события с восстанием ЧВК Вагнера и перемещением наемников в Беларусь снова актуализировали этот вопрос.
"Поэтому для нас здесь ничего не изменилось. Повышение ставок, повышение шантажа – да, этим, собственно, Путин и занимается", - отметил представитель разведки.
Лукашенко, как отмечает Юсов, традиционно пытается извлечь максимальную выгоду персонально для себя.
Юсов напомнил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе президенты Польши, Литвы и Латвии обратились с заявлением к руководству Альянса о возможной угрозе национальной безопасности стран, которая, по их данным, возникла именно с территории Беларуси.
"Очевидно, речь шла не только о вагнеровцах, но и о ядерном оружии, которое россияне обещали разместить уже с 1 или 2 июля, построить хранилище на территории Республики Беларусь", - сказал представитель.
Юсов также добавил, что Польша даже принялась рассматривать возможность размещения ядерного оружия США на своей территории.
Ядерное оружие в Беларуси
Еще с середины марта президент РФ Владимир Путин начал шантажировать мир ядерным оружием и заявил , что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.
В то же время в Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
"Объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет отношения к риску разжигания ядерной войны, который остается очень низким. Таким образом Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации", - написали в институте.
На следующий день после заявления Путина секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".
Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отметила, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
Также там обратились к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.
В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия еще не переместила в Беларусь ни одной ядерной боеголовки. Он убежден, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.
Президент Польши Анджей Дуда 27 июня заявил , что присутствие ЧВК Вагнера и Пригожина в Беларуси является важным вопросом безопасности и требует решительной реакции со стороны НАТО.
28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Москве и Минску послан четкий сигнал о том, что "НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника".
Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа написали письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры по противодействию угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в Беларуси.
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