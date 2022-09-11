Об этом сообщил представитель международного сообщества журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в твиттере.

"Он говорит, что все (неудачи РФ в Украине, - ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с зарплатой"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху прикажут создать собственный НДС" для "нового этапа в октябре", – пишет Грозев.

Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро субботы, 10 сентября

11 сентября военный эксперт Иван Ступак заявил, что одним из главных факторов успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области стала отличная спецоперация Генштаба по дезинформации противника .

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об одном из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета.

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