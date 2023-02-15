Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Формально, согласно юридическим договорам стран ОДКБ, можно считать, что на Россию уже напали. Они же признали временно оккупированные территории Украины своими. Часть этих оккупированных территорий мы смогли уже вернуть. Поэтому могут считать это нападением на РФ. Это полный бред, конечно. Однако по такой логике они действуют", - объяснил Гетьман.



Аналитик убежден, что страны ОДКБ не будут оказывать военную помощь РФ



"Мы освобождаем собственные территории. Россияне могут это трактовать, как нападение на РФ, потому что они эти территории признали своими. Полный бред, однако по их логике, страны ОДКБ должны отреагировать на это. Однако я не думаю, что кто-то из стран-членов ОДКБ будет оказывать реальную помощь РФ. Они пока не хотят портить отношения с Россией, но прекрасно понимают, что Путин потерял все шансы победить в этой войне и остаться у власти", - добавил он.

14 февраля аналитики ISW утвердили, что российский диктатор Владимир Путин продолжает публично поддерживать свое министерство обороны, поскольку войска РФ продолжают нести катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области.