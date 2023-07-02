Ключевая история - чем завершился переворот, недопереворот, имитация. Кто получил основной профит. Путин получил только минусы, понимаете, фельдмаршалл сразу сбежал из Москвы. И после этого пытается отмыться. Не удалось. Пригожин не получил ничего, кроме обещания сохранить ему жизнь, может быть. И соответственно, те люди, которые стояли и организовывали соответствующие процессы, возможно, они как раз получили профит. В частности, речь идет о Бортникове, Патрушеве и ко. И пока на месте Шойгу.

Прежде всего, вы правы, потерял Путин. Организаторы переворота преуспели, они очень сильно, заметно подорвали личную власть Путина. Ведь личная власть диктатора опирается только на беспрекословное подчинение всех участников этой банды. У нее нет никакой электоральной легитимности. Все же понимают, что эти формальные процедуры не являются источниками его власти. Вот мы видим, например, такой феномен – ненависть Путина к Пригожину просто накрывает. Мы слышали его выступление: он не называет его имени, но это демонстрация высшей степени ненависти. Он не называет по имени двух своих врагов – Навального и Пригожина. Но вместе с тем Пригожин жив и не только жив, он активно передвигался даже по России. В воскресенье, уже после так называемого подавления мятежа, он спокойно приезжал в Петербург. Встречался там с Ковальчуком, которого, как вы знаете, у меня есть серьезные основания считать вообще крестным отцом так называемой партии управляемой капитуляции. И победила эта партия, делегитимизировала Путина, открыла возможности для выдвижения ему требований и ультиматумов. Жалкая попытка, вы уже упомянули ее, спасти свой рейтинг в Дербенте. Но слушайте, это смешно. Вождь русского народа организует какую-то постановку в Дагестане. А почему он не поехал в Ростов? Почему бы не поехать в Ростов? Жители Ростова, Ростов ведь подвергся нападению, захвату мятежниками, надо было приехать, ободрить их. Но Путин прекрасно видел, с каким восторгом, как героя, жители Ростова провожали Пригожина и его бойцов Вагнера. Это уже было вечером 24, после нескольких выступлений Путина, после решения прокуратуры, объявления преступником и так далее.

Это две России. Жители Ростова, приветствующие Пригожина, и жители Рублевки, покидающие Москву на бизнес-джетах. Первым покинул Москву Путин.

И по слухам знаете, кого он с собой захватил? Конечно премьер-министра Мишустина, да. На всякий случай. Я даже не представляю, как это выглядело. Может, он под дулами, не знаю, Стечкина как раз садился поближе к телу Путина.

Мишустин опасен в руках его врагов.

Мишустин может подписывать приказы как исполняющий обязанности президента, если что-нибудь случится с Путиным.

Кстати, в той демонстрации лояльности и преданности губернаторов, министров, которую устроила его пиар-команда в субботу утром, Мишустина не было. Первые слова Мишустин сказал уже в понедельник или вторник. А там были удивительные вещи. Прежде, конечно, поведение Евкурова и Алексеева. Они же сидели в таких позах, как вот, знаете, бандиты сидят на корточках троицей и перетирают какие-то вопросы. Так перетирали два генерал-полковника и преступник. И доносились ошеломляющие реплики. Пригожин говорил: отдайте мне Шойгу и Герасимова. Кстати, Шойгу и Герасимов находились в этом же здании южного военного округа. Они сбежали при приближении Пригожина. А эти говорят: забирайте их, они нам не нужны. Два дня демонстрировалось полное отсутствие власти в России, так называемое fear of state, и теперь мы будем жить в совершенно новой путинской реальности.

Открыты все варианты. И не забывайте, масса была комментариев, все же я продолжаю настаивать на том, что цель этой группы оппозиционеров – почетная капитуляция. Противоположность путинской партии к почетной ничьей.

Путин тоже понимает, что война проиграна.

Но с помощью всей своей мировой агентуры, всех этих миротворцев, которых он засылает в Киев, он добивается почетной ничьей. То есть, остановка военных действий, часть украинских территорий остается в руках у врага и Путин продает это как свою почетную ничью.

Есть еще одна, третья версия и третья партия. Партия транзита. И мы понимаем, что в нынешней истории заговорщикам удалось добиться основного. Они хотели испугать Путина, это им удалось. Они хотели унизить Путина перед генералитетом, они достигли своей цели. Хромая утка в Империи не имеет больших шансов удержать власть. Разве, понимаете, он начал бы с варфоломеевской ночи. Ее пока нет. И соответственно, возможно, они достигли своей цели. Потому что последний разговор Путина, Бортников, Патрушев и Шойгу не в форме. Он показал, что, возможно, они как раз занимались урегулированием реальных полномочий Путина: в Дербент ты ездить можешь, а вот например с ядерной кнопкой, с кодами придется попрощаться и так далее.

Это вы подчеркнули очень важный момент. Его моментально поняли между прочим на Западе. Вы обратили внимание, как через два дня изменилась лекция президента Байдена. Сначала наши осторожные союзники чуть ли не умоляли украинцев, мол не бейте по российской территории, не обостряйте ситуацию. А два дня спустя Байден с неожиданной для него уверенностью заявил, что позиции Путина существенно ослаблены. Наши американские друзья, у меня такое двоякое отношение к их разведывательному сообществу, у них прекрасная техника, они явно слушают разговоры в бункере, это было понятно. Помните, как они перед началом войны оглашали точную информацию о том, что там готовится, и даже возникло определенное напряжение с Киевом. Но у них более слабые аналитические возможности. Они тогда ведь предполагали, что Киев падет за две недели.

Они явно слушали разговоры и они поняли, что Путин потерял значительную часть власти. И один из важнейших итогов – все, все разговоры о ядерном шантаже закончились. Он не может арестовать Пригожина. Похоже, они держат в каком-то подвале Суровикина, но не могут об этом даже сказать публично. Использование ядерного оружия требует гигантской концентрации власти в руках первого лица,

он не может теперь приказать никому, не только относительно ядерного оружия, но и относительно других сценариев экологической катастрофы,

взрыва атомной электростанции Запорожья, титанового завода или обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены, это самый важный результат потери значительной части власти.

Действительно, когда начинает создаваться так называемый вакуум власти, его кто-то должен заполнять. Насколько я понимаю, это не Шойгу, возможно, это и не будет Бортников с Патрушевым. Возможно, они перетасовали карты и будут вытаскивать на первые позиции кого? Губернатора Дюмина, генерал-полковника, и не просто так генерал-полковника главного управления генштаба Российской Федерации и так далее, нет, человека, который отвечал в том числе и за оккупацию Крымского полуострова в 14 году. Потому что он стоял, так сказать, очень близко к планированию и развертыванию этой специальной операции.

Кстати, Дюмин находится, это всегда известно было, в очень близких дружеских отношениях с Пригожиным. Они даже общим бизнесом занимались. Вот свою империю по снабжению и питанию армии Путин развернул как раз когда Дюмин был министром обороны. Но что я хочу отметить, очень показательно, Дюмин - единственный из губернаторов центральной России, не выступавший на телевидении с демонстрацией своей лояльности Путину. Все были там, и белгородские, и курские, и рязанские. Но я бы на чем хотел сконцентрироваться, не важны персоналии, важно, что будет делать эта новая власть. Мое убеждение в том, что окружение Путина расходится со своим фюррером, потому что понимает, что война проиграна. Но Путин хочет выйти из нее с помощью почетной ничьей. И люди умные, осведомленные осознают, что никакой ничьей ему ни Киев, ни Запад не дадут. Придется отходить на границы 91 года. Поэтому я эту партию называю "партией почетной капитуляции".

И вот следующий такой масштабный успех украинского наступления, например освобождение Бахмута или освобождение Мелитополя, или разрушение Крымского моста, станет триггером для второй серии этого путча, направленного против Путина. И не важно, кого они поставят на его место, сынка Патрушева или этого Дюмина, или на время оставят манипулированного и.о. президента Мишустина.

Факт в том, что они понимают, что война с Украиной проиграна и нужно задуматься о том, как сохранить власть в России после войны.

В стране, проигравшей войну. И для них эта демонстрация настроений народа в Ростове очень серьезный сигнал. Если затягивать, если не признавать это поражение, не договариваться о выводе войск на границы 1991 года, тогда поражение может стать стихийным. В случае крупных успехов украинской армии, что сделают эти десятки тысяч мобиков? Они побегут с фронта с оружием. Так же, как они побежали в 16-17 годах прошлого века. И разнесут и ту Рублевку. Не случайно ведь самые жирные обитатели Рублевки бежали на своих джетах в начале этого путча. Поэтому еще раз говорю, не важно, кто будет поставлен вместо Путина, а важно, с какой программой. А эта программа может быть только одна. Я ее называю управляемой капитуляцией, то есть просьба к украинским властям о прекращении огня с целью дать возможность организованного вывода российских войск на границы 1991 года. Я думаю, что это настоящая цель заговорщиков.

Мы понимаем, что кто-кто, а Путин не собирается расставаться не только с властью, но и с жизнью. И было два чрезвычайно показательных момента. Первое - его бегство и второе – это его истерика на камеру. То есть, вы себе представляете, человек, пытавшийся сдерживать себя, и это все равно проявилось. В нынешней ситуации, возможно, Путин начнет то, что он хотел начать раньше, большую мясорубку и всех потенциальных тухачевских отправит на эшафот. Ну, внесудебный, новичок же никто не отменял.

Он опоздал. Для этого нет ресурса. Вы же видели, это не только его единственное выступление было такое, 5-6 выступлений были истеричными. Он делал первое заявление, через полчаса другое, потом эта сцена в Грановитой палате, где он спускался с огромной лестницы к каким-то потешным войскам. Наконец-то эта поездка за народной любовью в Дербент.

На 100%, во-первых, мы понимаем, что это был двойник Путина,

это человек, который тех военкоров выдерживал на карантине по две недели, а тут лез обниматься к толпе со всеми подобранными дагестаночками. И самое главное, еще раз подчеркну: уже ни в один русский город он так не поедет. Путин проиграл, у него нет собственного ресурса ни для ядерного шантажа Запада, ни для экологических техногенных провокаций, ни для расправ с врагами. Вот расскажите мне об этом, если через два дня будет убит Пригожин, я готов согласиться с тем, что, возможно, Путин сохранил свой ресурс для расправы. Нет у него ресурса, и он не посмеет даже открыто арестовать Суровикина.

Я думаю что Пригожина может спасти только то, что они пообещали-поклялись ничего с Пригожиным не делать. Если они убьют Пригожина, это негативно повлияет на моральное состояние людей, окружающих сейчас Путина. То есть это будет означать, что Путин полностью не договороспособен даже в пределах своей собственной преступной группировки. Но с другой стороны, то, что Путин жив, является также свидетельством того, что Путин им нужен. Он им нужен как основная и единственная имперская скрепа. Понимаете, не тот весь бред Дугина, не какие-то конспирологии Проханова и так далее. Нет, единственная скрепа, национальная идея Российской империи в нынешнем формате – это Путин. И тут прав был кто-то, не помню, из пропагандистов: не будет Путина, не будет в нынешней форме России. Он им нужен для легитимизации каких-либо действий.

Каждый новый успех украинской армии лишает его этой легитимизации. Более того, я думаю, что этот первый акт бунта, толчком к нему стало уничтожение моста на Крымском перешейке. Во-первых, это был серьезный военный успех, втрое уменьшился поток снабжения группировки херсонской и запорожской. Во-вторых, это демонстрация новых технологических возможностей. Если Антоновский мост ВСУ уничтожали полмесяца, как вы помните, то этот был сбит с первой ракеты. Все это, все дугинские фантазмы деловых людей не интересуют. Их интересует как удержать власть и свою собственность в проигравшей стране. Их повестка дня – выход из войны на условиях плана Зеленского, с которым они готовы согласиться.

Почему, по-вашему, они не ликвидировали Путина? Почему они заходили так далеко, понимаете, эти вот колонны и так далее, большая информационная накачка. Если у них были ресурсы, они могли завести людей в количестве 10-20, сколько им там нужно было, тысяч, малыми группами, рассредоточить их. И все сделать без этого публичного шоу.

Очень точный и очень важный вопрос, почему Пригожин остановился и не пошел на Москву? Потому что эти люди хотят предстать перед Западом, перед российским обществом как серьезные, солидные люди, они не хотели прийти к власти в результате уличных боев в Москве. Это очень неприятный контекст для всего предстоящего правления. Они хотят прийти к власти по приказам исполняющего обязанности президента Мишустина. Поэтому их целью было не идти в кабинеты Кремля через трупы путинских телохранителей, они продемонстрировали Путину все его слабости. И теперь они уверены, что могут уговорить его уйти в отставку. Кроме того, если бы Пригожин ворвался в Кремль, его позиции были бы колоссальны как лидера, народного вождя. Пригожин им тоже не нужен. Пригожин нужен им только как инструмент, а не будущий правитель России. Поэтому они максимально использовали Пригожина для ослабления Путина, для его делегитимизации в глазах элиты, в глазах русского общества и Запада. А теперь следующий их шаг – прийти к власти без всяких боев в Москве, абсолютно законным путем.