Об этом сообщает Evening Standard .

По данным британского издания, уничтоженный в Украине 36-летний подполковник из 90-й танковой дивизии Виталий Цикул стал сотым полковником или подполковником российских войск, погибшим во время пяти с половиной месяцев полномасштабной войны.

Издание отмечает, что, кроме этого, РФ потеряла в Украине 12 генералов. Evening Standard предполагает, что потери среди старших офицеров, вероятно, выше, поскольку Россия их скрывает. Преимущественно они становятся известными из региональных и социальных сетей.

Издание констатирует, что такое количество погибших свидетельствует об огромных масштабах потерь российской армии, которые она понесет в Украине.

7 августа британская разведка сообщила, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины должностей лишились шесть командующих российскими вооруженными силами, а 10 генералов были уничтожены ВСУ .

В тот же день стало известно, что на войне РФ против Украины был ликвидирован подполковник российской 90-й танковой дивизии Виталий Цикула.

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