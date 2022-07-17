Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин потерял контроль над ситуацией. На него уже не оглядываются, и это нормально. В этой ситуации странно удивляться. Всегда возникает партия бешеных фашистов - биться до конца, использовать ядерное оружие, и людей - осторожных циников, которые не вдохновляются формулой Путина" на кладбища, а мы в рай", не хотят они в рай. Я ожидал, что сигналом к последней борьбе этих пауков в банке будет освобождение Херсона. Я назвал бы это "перед херсонским синдромом", наступившим сейчас в бункере Путина", - заметил Пионтковский.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что Лукашенко не желает быть Муссолини при новом Гитлере

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