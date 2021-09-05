Путин потерял интерес к Зеленскому. Встреча с президентом Украины является унижением для агрессора, - Портников

Об этом журналист и публицист Виталий Портников сообщил в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .



"Президенту России Владимиру Путину нужна встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским только в случае, если Зеленский капитулирует на этой встрече. И речь не о формуле Штайнмайера. Зеленский с точки зрения Путина вообще не должен с разговаривать с ним о Донбассе. Зеленский о Донбассе должен разговаривать с Пушилиним и Пасичником. Ходят разговоры, что было бы хорошо, если бы американцы организовали встречу Байден-Путин-Зеленский. Я думаю, что для Путина такая встреча - это унижение. Ведь кто такой Зеленский? Путин может встречаться с Байденом, а Зеленский, с точки зрения президента России, может встречаться с Пушилиним ", - отметил Портников.



Журналист отметил, что встреча президента Зеленского с Путиным возможна только, чтобы признать Крым российским, чтобы поговорить о русском языке, осудить украинских националистов, которые не дают "едином народа" дышать.



"Если говорить о Минском процессе, он всегда имел два назначения. С украинской точки зрения, это ловушка для России, ведь в первых пунктах указано, что РФ должна обеспечить безопасность и вывести и пока агрессор этого не сделает, будут продолжаться санкции против Российской Федерации. С российской точки зрения, Минск - ловушка для Украины, ведь под руководством Минска можно затянуть Украину в прямые переговоры с Л/ДНР. Это пытались сделать при каденции Петра Порошенко, а когда не удалось, перестали с общаться с 5-м президентом. Несколько попыток было также при президентстве Владимира Зеленского, если же не удалось свести переговоры к Украине и Л/ДНР, а Россию превратить в свидетеля, как Германия и Франция, исчез интерес к Зеленскому и больше не возобновится ", - сообщил Виталий Портников.

