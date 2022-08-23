Путин потерял доверие к Шойгу и напрямую проводит совещания с военными, - росСМИ
Путинские генералы и ФСБшники заняты активным поиском компромата друг на друга, чтобы свалить вину за провал "блицкрига" в Украине, в опале оказался даже Шойгу
Об этом сообщает телеграмм-канал ЧТД со ссылкой на источники.
Главное управление Генштаба ВС РФ и 5-я служба ФСБ (именно она накануне войны обеспечивала Путина данными о политической ситуации в Украине) активно собирают информацию о просчетах и ошибках друг друга, сообщают источники "Важных историй".
Материалы собраны на десятки уголовных дел, но им не дают хода, чтобы не снижать и без того низкий моральный дух армии. Говорят, что "разберемся со всем, когда победим", сообщил другой источник.
По данным издания, из-за провала плана "взять Киев за 2-3 дня" доверие Путина потерял и лично Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Все настолько плохо, что теперь Путин через голову министра напрямую советуется с военачальниками, непосредственно отвечающими за боевые действия.
- Напомним, в середине апреля после первых очевидных провалов армии РФ Шойгу надолго исчез с информационного поля. Тогда появилась информация, что министр обороны пережил инфаркт, возможно, не по естественным причинам.
- Отметим, что по такой же схеме появлялись сообщения о смене командующего Черноморским флотом РФ. Сначала об этом сообщали телеграм-каналы, а потом уже писали центральные государственные агентства. Пока 21 августа об этом не написала и Википедия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное