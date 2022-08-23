Об этом сообщает телеграмм-канал ЧТД со ссылкой на источники.

Главное управление Генштаба ВС РФ и 5-я служба ФСБ (именно она накануне войны обеспечивала Путина данными о политической ситуации в Украине) активно собирают информацию о просчетах и ошибках друг друга, сообщают источники "Важных историй".

Материалы собраны на десятки уголовных дел, но им не дают хода, чтобы не снижать и без того низкий моральный дух армии. Говорят, что "разберемся со всем, когда победим", сообщил другой источник.

По данным издания, из-за провала плана "взять Киев за 2-3 дня" доверие Путина потерял и лично Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Все настолько плохо, что теперь Путин через голову министра напрямую советуется с военачальниками, непосредственно отвечающими за боевые действия.

Напомним, в середине апреля после первых очевидных провалов армии РФ Шойгу надолго исчез с информационного поля. Тогда появилась информация, что министр обороны пережил инфаркт, возможно, не по естественным причинам.

Отметим, что по такой же схеме появлялись сообщения о смене командующего Черноморским флотом РФ. Сначала об этом сообщали телеграм-каналы, а потом уже писали центральные государственные агентства. Пока 21 августа об этом не написала и Википедия.

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