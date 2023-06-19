Путин потерял чувство реальности и живет в своем мире, - дипломат Бессмертный
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011 гг.) дипломат Роман Бессмертный считает, что Путину дают только ту информацию, которую он хочет слышать
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Психологическое состояние Путина напоминает психотип человека, давно потерявшего чувство реальности и живущего в собственном мире. Его способ общения, фразеологизмы, построение предложений и форма обращения, все напоминает психически больного человека. Причем человека, который создал свой мир и пытается этот мир навязівать другим людям. В ходе так называемого экономического форума в Санкт-Петербурге, всей чуши Путина аплодировал зал. Я чувствовал, что наблюдаю за сюжетом выступления лидера нацистов, когда срывается и аплодирует зал", - подчеркнул Бессмертный.
По словам дипломата, человечеству нужно понимать, что садиться за стол переговоров с Путиным – это пройденный этап.
"Путин паразитирует на той массе, которую они кормили десятилетиями, подготовив ее к тому, чтобы такие глупости выслушивать. Анализируя путинские выступления, его упреки президентам других государств, понимаешь, что ему нужен психиатр, которій хотя бы попытался вернуть его к реалиям. Разумеется, вокруг него находятся люди, которые дают ему информацию только ту, которую он хочет слышать. У Путина деспотичное мышление, и это опасно. Человечеству нужно понимать, что садиться за стол переговоров с ним - это пройденный этап. Путин также бросает и русские народы в ад. Мы имеем дело с преступником", - подчеркнул Бессмертный.
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