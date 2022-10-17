Путин потерял авторитет в азиатских странах, - эксперт-международник Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что в странах Центральной Азии произошло уменьшение российского силового инструментария
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Президент Таджикистана позволил себе требовать от Путина относиться к другим культурам с уважением. Это, в первую очередь, свидетельство падения авторитета России. Уменьшение ее силового инструментария в странах Центральной Азии. Уменьшение российской привлекательности и транзитного потенциала", - отметил Данилов.
По его словам, через Россию ничего невозможно экспортировать в Европу.
"Россия не расценивается больше как безусловный авторитет. Слово Путина больше не является решающим для Таджикистана и Кыргызстана в регулировании их пограничного конфликта. Президент Таджикистана поддерживает движение сопротивления Талибану, в то время как Путин отметил необходимость поддержки Талибана. Эти разногласия нарастают и будут углубляться ", – подчеркнул Данилов.
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