Путин потеряет Крым зимой? Смотрите приложение "На связи"

Ответы на эти вопросы ищем с российским оппозиционным журналистом Игорем Яковенко сегодня в программе "На связи" с Ириной Узловой в 18.30 на YouTube телеканала "Еспресо". Также поразмышляем, куда исчез Путин. Не упустите!

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Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. В связи с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.