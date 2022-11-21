Путин потеряет Крым зимой? Смотрите приложение "На связи"
Когда Путин потеряет Крым, готовы ли в НАТО к решительному ответу на агрессию России и почему смена киевского режима перестали быть целью так называемой СВО?
Ответы на эти вопросы ищем с российским оппозиционным журналистом Игорем Яковенко сегодня в программе "На связи" с Ириной Узловой в 18.30 на YouTube телеканала "Еспресо". Также поразмышляем, куда исчез Путин. Не упустите!
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке.
Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. В связи с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.
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