Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Олег Саакян.

"Когда РФ подвергла сомнению территориальную целостность Украины и начала присоединять наши территории, она разорвала свою терцелостность. Сейчас территориальные претензии к РФ могут выдвигать любые государства, потому что российские границы сегодня нигде не заканчиваются - но не в сторону расширения, а в сторону сужения. Путин войной поставил на карту существования России в настоящем виде во всех аспектах. Все поставлено под вопрос и сжигается горнилом войны. Он начал процесс деструкции России и чем дольше эта война будет продолжаться, чем тяжелее будут последствия для России, тем катастрофичнее эта война будет" , – сказал он.

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По мнению политолога, она завершится в таком случае большими потерями и большим разгромом.

"Этим социальным и экономическим обломкам, даже если они сохранятся как единое целое, придется пройти процесс заново собирания. Россия де-факто окажется в разваленном состоянии. Единство держится на пропаганде, которая с моментом конца войны выветрится. Второе - это расквартирование силового блока. Если мы завтра уберем фактор полиции и спецслужб в России, то она расползется на части. Эта система является скрепляющей.Там есть две скрепы - пропаганда и силовой блок. Как только их не будет - все пойдет по швам и придется собираться. Есть вопрос, насколько в России останется потребность, ресурс и возможности, чтобы обеспечить свою целостность через сбор и трансформацию. Или мы будем наблюдать расползание этих частей в разные стороны. Путин сам ускорил этот процесс и поставил на карту абсолютно все", - подытожил Саакян.