Путин поставил на распад НАТО и G7 после вторжения РФ в Украину, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что после вторжения РФ в Украину НАТО и "Большая семерка" распадутся
Об этом сообщает Reuters .
С ответным заявлением Джо Байден выступил 26 июня, во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита G7.
"Путин продолжает ставить изначально то, что каким-то образом НАТО и G7 распадутся, но этого не произошло и не произойдет", - сказал Байден.
Лидеры стран G7 – США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретятся в баварских Альпах. К ним также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР.
В ходе саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.
В ходе одного из заседаний к лидерам дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
- 26 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Киеву призвал страны "Большой семерки" усилить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение.
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