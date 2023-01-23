Путин постарается расширить беларусский фронт, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что у путинского режима не хватит ресурсов для осуществления своих замыслов
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Россияне постараются расширить беларусский фронт, но это пока теоретические намерения путинского режима и лично Путина. У него сейчас нет ресурсов, он пытается реализовать свои замыслы разными способами. Путин вернул Герасимова, который будет рисовать карту. Сейчас ресурсы имеют важное значение. В России за этот год с ресурсами все со знаком минус", – подчеркнул Самусь.
По словам военного эксперта, у россиян осталось около полугода, чтобы реализовать какие-то планы, потому что дальше произойдет катастрофическое падение российской экономики из-за ограничений нефтегазового сектора.
"В Украине наоборот - мы получаем вооружение и уже готовы к проведению наступательных операций. В ближайшие два месяца враг будет пытаться прорвать оборону ВСУ на Донбассе и полностью оккупировать Донбасс и Луганщину, постепенно склоняя наших партнеров и Украину к переговорам. На большее у россиян не хватит ресурсов, но у Украины свои намерения", - добавил Самусь.
- В течение 2023 года противник попытается прорвать фронт и оцепить защитников Украины, а также не откажется от попытки взять украинскую столицу, считают в СНБО.
- Россияне могут попытаться перейти границу с Украиной на Купянском направлении (Харьковщина). На февраль-март в ГУР МО также прогнозируют обострение на Донбассе
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