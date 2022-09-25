Путин последними решениями запускает распад России, - Пионтковский

Об этом американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Деятельность Кадырова, это один распад России, территориально-национальный. Он не ограничится выходом Чечни. Чрезвычайные недовольства зреют в Дагестане. Там невероятная смертность среди дагестанских военных. Уже всем известно, что до сих пор Путин, опасаясь недовольства российского общества, отдавал преимущество дагестанцев и так далее. Это один аспект распада России", - отметил он.

По мнению политолога, есть еще линия внутреннего распада.

"Все же видели эту пленку (глава ЧВК "Вагнер" - ред.) Пригожина, вербовавшего заключенных в лагерях и тюрьмах. Это уже внутренний распад государства. Собственно в чем функция любого государства – это структура, имеющая монополию на насилие. Когда эта монополия передается другим лицам, а тем более криминальным, это очень большой шаг к разрушению", - добавил Пионтковский.

По его словам, профессиональные преступники стали важным политическим субъектом в системе властей России.

"Вы представляете, что произойдет после поражения, когда вся эта проигранная армия вернется в столицу. Кто будет самый активный - это вагнеровцы и уголовники. Они придут избалованные грабежами и насилием в украинских селах и городах, где они набивали свои бронетранспортеры пылесосами и телефонами. Они придут на Рублевку за большей добычей", – отметил политолог.

Пионтковский считает, что Путин запускает гигантские механизмы окончательного распада.

"Половина его обращения адресовалось обвинениям Запада, что "мы вынуждены даже будем применить ядерное оружие", потому что Запад хочет уничтожить Россию, Запад планирует распад России. Запад требует от России одного – уйти с территории Украины и она это сделает. А вот распад России - и внутренний, и этнический, и территориальный, он запускается каждым решением Путина, особенно этими последними решениями", - подытожил он.