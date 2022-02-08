Путин после разговора с Макроном обвинил власти Украины в "курсе на демонтаж" Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в нежелании выполнять Минские договоренности
Об этом Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Еспресо.TV.
"По моему мнению, всем очевидно, что сегодняшняя власть в Киеве взяла курс на демонтаж Минских договоренностей. Нет сдвигов по таким важным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве формула Штайнмайер , когда мы согласились с некоторыми поправками в Минских договоренностях и пошли на некоторые уступки", - сказал Путин.
Кроме того, президент РФ потребовал от властей Украины прямого диалога с оккупационными администрациями оккупированных Россией Донецка и Луганска.
"Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", – сказал Путин.
В то же время, президент Франции выразил мнение, что Минские соглашения "действительно могут способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Украине".
"Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения – это Минские соглашения", - сказал Макрон.
При этом французский лидер назвал вопрос изменения Конституции Украины, особого статуса ОРДЛО и выборов на этих территориях очень чувствительными.
- Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не принуждает Украину выполнять Минские соглашения на российских условиях .
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