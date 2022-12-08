Путин пошел ва-банк и проигрывает: "Истории войны" в 18:00
Почему Донбасс так важен для Кремля и как выгнать всех оккупантов из нашей земли и очиститься от всего российского, почему Путин пошел ва-банк и проиграл, начав полномасштабное вторжение в Украине, как музыкант стал стрелком и что труднее всего дается на "нуле" и какие ощущения переживаешь на концертах для наших военных?
Смотрите сегодня на YouTube Эспрессо в 18:00.
Гость программы "Истории войны" с Ириной Узловой - талантливый замечательный Сергей Василюк - фронтмен и основатель группы "Тень солнца", боец 130-го батальона ТРО ВСУ. Истории, которые следует слышно!
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа - цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе.
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