Путин посетовал Меркель на использование Украиной дронов в зоне ООС и активность НАТО в Черном море
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с толпами мигрантов на границах ЕС с Беларусью, войну с Украиной и действия стран НАТО в Черном море
Об этом сообщает сайт Кремля.
Что касается мигрантов на границах с Беларусью, Путин высказался в пользу контактов ЕС с режимом Лукашенко.
"Продолжено обсуждение ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался за возобновление контактов между государствами ЕС и Белоруссией с целью решения этой проблемы", - говорится в сообщении. .
Кроме того, глава РФ посетовал на использование Украиной боевых беспилотников против российских оккупационных войск в районе проведения Операции объединенных сил.
"Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя, в нарушение минского Комплекса мероприятий, ударные беспилотные аппараты", - сообщили в Кремле.
Путин также назвал "дестабилизирующими и опасными" действия США и других стран НАТО в Черном море.
"Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море", - сообщили в Кремле.
Несколькими днями ранее Путин в телефонном разговоре с Меркель посоветовал договариваться с властями Беларуси по поводу кризиса с мигрантами на границах.
- Напомним, 26 октября Вооруженные Силы Украины впервые применили ударные беспилотники Bayraktar TB2 в зоне ООС, уничтожив пушку оккупантов.
- 4 ноября корабль Шестого флота ВМС США вошел в Черное море , в России заявили об отслеживании его маневров.
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