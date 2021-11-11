Путин посетовал Меркель на использование Украиной дронов в зоне ООС и активность НАТО в Черном море

Об этом сообщает сайт Кремля.



Что касается мигрантов на границах с Беларусью, Путин высказался в пользу контактов ЕС с режимом Лукашенко.



"Продолжено обсуждение ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался за возобновление контактов между государствами ЕС и Белоруссией с целью решения этой проблемы", - говорится в сообщении. .



Кроме того, глава РФ посетовал на использование Украиной боевых беспилотников против российских оккупационных войск в районе проведения Операции объединенных сил.



"Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя, в нарушение минского Комплекса мероприятий, ударные беспилотные аппараты", - сообщили в Кремле.



Путин также назвал "дестабилизирующими и опасными" действия США и других стран НАТО в Черном море.



"Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море", - сообщили в Кремле.



Несколькими днями ранее Путин в телефонном разговоре с Меркель посоветовал договариваться с властями Беларуси по поводу кризиса с мигрантами на границах.

Напомним, 26 октября Вооруженные Силы Украины впервые применили ударные беспилотники Bayraktar TB2 в зоне ООС, уничтожив пушку оккупантов.

4 ноября корабль Шестого флота ВМС США вошел в Черное море , в России заявили об отслеживании его маневров.