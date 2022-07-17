Путин посетит Ближний Восток и проведет встречи с лидерами Турции и Ирана, - WSJ
Путин стремится укрепить отношения России с Ираном и обсудить с Турцией коридор для вывоза украинского зерна, поэтому 19 июля проведет встречу с лидерами этих стран
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что в июне российские официальные лица, по меньшей мере, дважды посетили Иран, чтобы осмотреть боевые БпЛА. Таким образом, Путин хочет закрепить отношения с Ираном.
Встреча с Эрдоганом обусловлена ролью Турции в решении вопроса коридора для зерна. Анкаре удалось сыграть роль арбитра в войне.
Три лидера также намерены обсудить Сирию, где Россия и Иран поддерживают режим Башара Асада.
Поездка Путина, прежде всего, обусловлена желанием сохранить рычаги влияния на Ближнем Востоке.
"В свете вторжения в Украину, изоляции от Запада, санкций, сохранение этого влияния, если не его расширение, становится еще более важным для российской внешней политики", - прокомментировала Ханна Нотте, старшаяий научный сотрудник Венского центра разоружения и ограничение распространения оружия.
- 16 июля в страны Ближнего Востока приезжал Президент США Джо Байден. В преддверии своего визита Байден написал, что США должны противостоять российской агрессии и работать над большей стабильностью на Ближнем Востоке.
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