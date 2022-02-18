Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей "каждому беженцу из Донбасса"
18 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев
Об этом сказал спикер президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Известно, что после телефонного разговора Путин поручил и.о. главы МЧС Александру Чуприану срочно вылететь в Ростовскую область для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
"Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому беженцу, прибывающему в область из Донбасса в 10 тыс. рублей (около 3,7 тыс. грн, - ред.)", - добавил пресс-секретарь.
- Напомним, что 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не знает об эвакуции жителей ОРДЛО в Ростовскую область.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.
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