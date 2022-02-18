Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей "каждому беженцу из Донбасса"

Об этом сказал спикер президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Известно, что после телефонного разговора Путин поручил и.о. главы МЧС Александру Чуприану срочно вылететь в Ростовскую область для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.



"Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому беженцу, прибывающему в область из Донбасса в 10 тыс. рублей (около 3,7 тыс. грн, - ред.)", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, что 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не знает об эвакуции жителей ОРДЛО в Ростовскую область.

Оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.