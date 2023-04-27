Путин поручил создать в РФ сеть музеев о "событиях и подвигах" войны в Украине
Путин поручил властям создать в РФ сеть музеев, посвященных развязанной им захватнической войне против Украины, и ввести изучение ее истории
Об этом говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.
26 апреля Кремль опубликовал перечень поручений Путина, но отметил, что утверждены они по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, которая состоялась еще 2 февраля 2023 года.
Часть поручений российского президента касаются Второй мировой войны, которую в России называют Великой отечественной (ВОВ), а часть – нынешней войны против Украины, которую Путин называет "специальной военной операцией" (она же СВО).
Так, "обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников" поручено Минкультуры, Минобразования, Минобразования и Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с участием ассоциации "Русское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу.
"Рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией", поручено Минобороны и Минкультуры РФ с участием общественных объединений, осуществляющих поисковую работу.
Рассмотреть "вопрос об организации изучения истории специальной военной операции" и представить соответствующие предложения поручено Минобразования и Минобороны России совместно с "Российской академией наук".
Доклад по первым двум вопросам должен состояться до 30 декабря 2023 года, а доклад по последнему – до 30 сентября этого года.
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