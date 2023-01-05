Путин поручил Шойгу "ввести прекращение огня" по всей линии фронта с 6 января на полтора дня
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине
Об этом сообщил Кремль.
Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в сочельник и в день Рождества Христова".
На заявление Кирилла отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды", – написал он.
- В сентябре 2022 года Кирилл призвал мобилизованных в России идти на войну против Украины и не бояться умереть. "Христос воскрес – и вы воскреснете", – говорил он.
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