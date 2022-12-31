Путин поручил готовить специалистов по беспилотникам

Об этом он заявил во время "новогоднего обращения" в компании с участниками российского вторжения в Украину, передает РИА "Новости".

В частности, президент РФ распорядился создать правительственную комиссию по развитию беспилотников.



Ее возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По состоянию на 29 декабря было известно, что администрация президента Штатов Джо Байдена прилагает усилия, чтобы помешать Ирану в производстве и поставке беспилотников в Россию, которыми и атакует Украину.

31 декабря стало известно, что Россия накопила больше дронов после трехнедельного периода их неиспользования, или получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана.