Путин поручил готовить специалистов по беспилотникам
Руководитель России Владимир Путин в субботу, 31 декабря 2022 года, поручил создать систему подготовки специалистов в области разработки и производства беспилотников
Об этом он заявил во время "новогоднего обращения" в компании с участниками российского вторжения в Украину, передает РИА "Новости".
В частности, президент РФ распорядился создать правительственную комиссию по развитию беспилотников.
Ее возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
- По состоянию на 29 декабря было известно, что администрация президента Штатов Джо Байдена прилагает усилия, чтобы помешать Ирану в производстве и поставке беспилотников в Россию, которыми и атакует Украину.
- 31 декабря стало известно, что Россия накопила больше дронов после трехнедельного периода их неиспользования, или получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана.
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