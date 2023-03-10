Путин поручил ФСБ борьбу с партизанами на оккупированных территориях, - Центр сопротивления
Российская ФСБ будет бороться с украинским подпольем на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу улучшить "систему противодействия терроризму" – усилить борьбу с украинским подпольем. Этим будет заниматься ФСБ.
"Диктатор недоволен тем, что российские карательные структуры до сих пор не смогли взять под контроль оккупированные в 2022 году территории и требует от них более жестких действий. В настоящее время на Херсонщине и Запорожье враг уже усилил проверку телефонов местных жителей и ограничил их свободное передвижение, превратив регионы в под открытым небом", - говорится в материале.
- 9 марта стало известно, что на временно оккупированном Запорожье не хватает школьных педагогов. Российские террористы отправят в школы своих пропагандистов.
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