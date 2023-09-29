Путин поручил экс-главе штаба ЧВК Вагнера вербовать "добровольцев" на войну против Украины

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять разные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции", - сказал он на встрече с Трошевым и замминистра обороны РФ".

По его словам, Трошев сам воевал в таком подразделении и знает, как это делается и знает о вопросах, которые нужно заранее решать.

Кроме того, он предложил обсудить вопросы социальной поддержки российских окупантов.

"Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: независимо от статуса человека, выполняющего или выполнявшего боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал родину", - сказал Путин.