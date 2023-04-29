Путин поручил чиновникам развивать сферу разработки и производства компонентов для беспилотников, - ISW
Президент России Владимир Путин поручил чиновникам развивать индустрию разработки и изготовления компонентов для беспилотников, что указывает на продолжение постепенной мобилизации оборонно-промышленного комплекса Кремлем
Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ).
Аналитики пишут, что 28 апреля Путин посетил предприятие по производству беспилотников в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Позже президент РФ принял участие в совещании, в ходе которого отметил важность развития производства БПЛА в стране.
Также он назвал развитие индустрии дронов "технологическим суверенитетом", после чего поручил чиновникам увеличить способность разрабатывать и производить компоненты для БПЛА самостоятельно. Путин, вероятно, предположил, что Кремль беспокоит зависимость от Ирана и других третьих сторон в сфере беспилотников.
Ранее аналитики ISW оценивали, что Россия хочет избежать более широкой экономической мобилизации, которая вызовет дальнейшие внутренние экономические потрясения и недовольство.
"А объявленный Кремлем план увеличить производство беспилотников к 2030 году указывает на то, что Кремль продолжает постепенную мобилизацию определенных частей российского ОПК, вместо полного перехода на "военные рельсы", - говорится в отчете.
- 27 апреля стало известно, что в боях за Бахмут растет конкуренция и обостряются разногласия между российскими частными военными компаниями.
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