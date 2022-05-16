Путин попытается убедить страны-участницы саммита ОДКБ поучаствовать в войне, но эти страны не камикадзе, - нардеп Чернев

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Нардеп отметил: "Страны-члены ОДКБ - не камикадзе. Они видят, что сейчас происходит с РФ, каким она становится изгнанником на геополитической арене и как страдает российская экономика от санкций. Путин, вероятно, будет пытаться убедить как-нибудь выступить страны в войну, возможно , не официально, а помочь оружием. Не исключено, что Путин будет просить именно таким образом поучаствовать в военных действиях. Но я очень сомневаюсь, что страны ОДКБ на это согласятся, поэтому на 90% уверен, что это формальная встреча".

Егор Чернев напомнил, что Казахстан с самого начала полномасштабного агрессивного вторжения России на территорию Украины выразил свою позицию против участия в военных действиях и против войны в Украине.



"По некоторым данным Армения опрокинула самолеты на помощь России, но информация не подтверждена на 100%. Что касается Беларуси, то там нечем воевать потому, что белорусские войска без поддержки России не пойдут в Украину" – добавил Чернев.

Ранее украинская разведка отметила , что государства-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне РФ против Украины

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Путин стремится присоединить страны ОДКБ к войне в Украине.

14 мая белорусское государственное информационное агентство Белта сообщило , что Путин созывает встречу с Лукашенко и другими лидерами ОДКБ.

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