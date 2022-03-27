Путин попытается реализовать в Украине "корейский" сценарий, – руководитель ГУР МО Буданов

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По его словам, есть основания полагать, что Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины и попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это Юг и Восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную "Кореи". Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - убежден Буданов.

В то же время он добавил, что для российского фашистского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение существенно усложняют реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий - как выжить", - сказал Буданов.

Напомним, 25 марта Кирилл Буданов заявил, что у украинской разведки много информаторов в российской армии, политических кругах и госуправлении РФ.

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