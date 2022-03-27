Путин попытается реализовать в Украине "корейский" сценарий, – руководитель ГУР МО Буданов
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться разделить Украину по линии столкновения на две части
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По его словам, есть основания полагать, что Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины и попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны.
"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это Юг и Восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную "Кореи". Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - убежден Буданов.
В то же время он добавил, что для российского фашистского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым.
"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение существенно усложняют реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий - как выжить", - сказал Буданов.
- Напомним, 25 марта Кирилл Буданов заявил, что у украинской разведки много информаторов в российской армии, политических кругах и госуправлении РФ.
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