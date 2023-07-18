Об этом в эфире Еспресо заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Никакую реальную войну Россия против ЮАР вести не может. Даже с технической, технологической, человеческой точки зрения. Для Путина сейчас ситуация с очень высокими ставками. Проще было бы послать некоего Лаврова, но для Путина очень важно показать, что он не слабак. Причем показать это и внутри России, и части незападного мира", – сказал он.

По мнению Климкина, Путин очень хочет поехать на саммит в ЮАР.

"Там будут пытаться играть – говорить что-то о войне, потом пытаться принимать какие-то юридические решения. Чтобы соединить свои юридические обязательства и желание пропетлять. Все слова о войне – это просто банальная подготовка и ничего больше. Думаю, Путин попытается поехать на этот саммит, чтобы показать, что нет полной изоляции его личности. G20 будет без Путина, а БРИКС - это единственный его шанс. Единственная площадка, где она может пропетлять", - подытожил эксминистр.

Что известно о саммите БРИКС и аресте Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

В середине апреля в ЮАР отмечали, что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, встваляет им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила, что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили, что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

18 июля стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.