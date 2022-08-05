Об этом пишет The Washington Post.

По данным украинской разведки, Россия надеется, что Турция позволит РФ покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах, сообщает издание.

Это позволит России скрыть происхождение экспорта российской нефти на фоне вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза в следующем году, — предполагает The Washington Post.

По мнению издания, Путин будет просить разрешить России покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах — шаг, который, по мнению экономистов, может помочь скрыть происхождение ее экспорта после того, как нефтяное эмбарго Европейского Союза начнет действовать в следующем году.

Россия также хотела бы, чтобы несколько государственных турецких банков разрешили корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что, по мнению экономистов и экспертов, было бы грубым нарушением западных санкций и чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.

Турецкий чиновник, к которому The Washington Post обратилась за комментарием, не рассказал о деталях, но сказал, что страна остается "приверженной независимости и суверенитету Украины". Он добавил, что Турция "в принципе... присоединяется к санкциям, вводимым ООН".

5 августа в Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина.

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