Путин попросит Эрдогана помочь обходить западные санкции, - The Washington Post
Президент России на переговорах с лидером Турции обратится за помощью в обходе западных санкций
Об этом пишет The Washington Post.
По данным украинской разведки, Россия надеется, что Турция позволит РФ покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах, сообщает издание.
Это позволит России скрыть происхождение экспорта российской нефти на фоне вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза в следующем году, — предполагает The Washington Post.
По мнению издания, Путин будет просить разрешить России покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах — шаг, который, по мнению экономистов, может помочь скрыть происхождение ее экспорта после того, как нефтяное эмбарго Европейского Союза начнет действовать в следующем году.
Россия также хотела бы, чтобы несколько государственных турецких банков разрешили корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что, по мнению экономистов и экспертов, было бы грубым нарушением западных санкций и чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.
Турецкий чиновник, к которому The Washington Post обратилась за комментарием, не рассказал о деталях, но сказал, что страна остается "приверженной независимости и суверенитету Украины". Он добавил, что Турция "в принципе... присоединяется к санкциям, вводимым ООН".
- 5 августа в Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина.
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