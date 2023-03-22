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OPINION

Путин попросил у Си ярлык на следующий президентский срок

22 мартa, 2023 среда
16:06
Мнение

Когда-то во времена Орды князья ездили за разрешением на правление. Теперь китайский лидер приехал в Москву и сказал, что Путина поддерживают на президентских выборах

Я не знаю, было ли это согласовано, но выглядит как слабость. По сути, Путин еще формально не выдвигался. Если это ответ на ордер на арест, то это тем более слабость для Путина, ведь там все говорят, что вроде бы "никаких проблем".

Не понимаю, зачем это Путину, это точно не показывает его как независимого игрока и явно желает повлиять на российскую внутреннюю политику. Си выгоден слабый Путин.

"Благословение" идти на выборы может быть и эдаким китайским вроде завуалированным унижением Путина, попыткой показать на место

Не знаю, согласована ли это с Путиным заготовка, но отношения Си и Путина все больше выглядят как отношения даже не старшего и младшего братьев, а скорее дяди и племянника. "Благословение" идти на выборы может быть и эдаким китайским вроде завуалированным унижением Путина, попыткой показать на место. В любом случае известные шутки о юане как основной российской валюте совсем шутками уже и не выглядят.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

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