Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

Все деньги, которые Кремль выделил на формирование пятой колонны в Украине, не были направлены по назначению. Поэтому у военно-политического руководства РФ была сформирована другая картина общих настроений в Украине. Отсюда и возникла не война, а "специальная военная операция". Путин считал, что граждане Украины поддерживают Россию и будут встречать русскую армию с цветами. То есть Путин попал в собственный "капкан". Поскольку даже общую мобилизацию он не может объявить, потому что фактически для этого нет юридических оснований", – пояснил Кевлюк.

Эксперт подчеркнул, что Путин очень переоценил собственную армию перед вторжением в Украину.

"Еще одна ошибка Путина - вера в собственную армию. Эта армия воевала с повстанцами в Сирии, для которых пикап с пулеметом является вершиной вооружения. Однако Путин свято вырыл, что его армии сможет без сопротивления уничтожить Вооруженные силы Украины", - добавил он.

9 сентября Совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве обратился к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ

В РФ 9 сентября врали, что не планируют "создавать трудности для рядовых украинцев" и называли фото ВСУ на въезде в Купянскую ИПСО.



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