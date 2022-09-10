Путин попал в собственный "капкан", – военный эксперт Кевлюк
Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что Путин очень переоценил российскую армию и недооценил ВСУ перед вторжением в Украину
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
Все деньги, которые Кремль выделил на формирование пятой колонны в Украине, не были направлены по назначению. Поэтому у военно-политического руководства РФ была сформирована другая картина общих настроений в Украине. Отсюда и возникла не война, а "специальная военная операция". Путин считал, что граждане Украины поддерживают Россию и будут встречать русскую армию с цветами. То есть Путин попал в собственный "капкан". Поскольку даже общую мобилизацию он не может объявить, потому что фактически для этого нет юридических оснований", – пояснил Кевлюк.
Эксперт подчеркнул, что Путин очень переоценил собственную армию перед вторжением в Украину.
"Еще одна ошибка Путина - вера в собственную армию. Эта армия воевала с повстанцами в Сирии, для которых пикап с пулеметом является вершиной вооружения. Однако Путин свято вырыл, что его армии сможет без сопротивления уничтожить Вооруженные силы Украины", - добавил он.
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