Путин пообещал не убивать Зеленского?
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет утверждает, что в начале большой войны с Украиной Путин пообещал ему не убивать Зеленского
Произошло это в марте 2022 года во время визита Беннета в Москву.
По словам экс-премьера Израиля, он задал прямой вопрос о возможном убийстве президента Украины. Путин, по его словам, ответил: "Я не собираюсь убивать Зеленского". Беннет настоял на том, чтобы российский президент дал ему свое слово, и Путин повторил, что этого делать не будет.
После встречи экспремьер, как он сам утверждает, позвонил по телефону Зеленскому, который в то время скрывался в секретном бункере, и сообщил, что ему не угрожает опасность. Через несколько часов президент Украины опубликовал видео из своего офиса, рассказал Беннет.
В течение года окружение Зеленского говорило о минимум 10 покушениях на жизнь президента Украины. Среди тех, кто хотел убить президента Украины, называли кадыровцев, вагнеровцев и представителей российских спецслужб
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В течение года окружение Зеленского говорило о минимум 10 покушениях на жизнь президента Украины. Среди тех, кто хотел убить президента Украины, называли кадыровцев, вагнеровцев и представителей российских спецслужб. Биограф Байдена — Крис Уиппл недавно публично заявил, что покушений на Зеленского было 12. Причем еще до полномасштабного вторжения в Киев с тайным визитом прилетал директор ЦРУ Уильям Бернс, который рассказал Зеленскому о планах россиян убить украинского президента.
Уиппл говорит: Зеленский был ошеломлен, и именно эта информация помогла предотвратить как минимум два покушения.
Я точно знаю, что словам Путина верить нельзя. И этому есть три причины. Первая — Путин всегда лжет. Вторая — Путин всегда лжет. И третья причина — Путин всегда лжет
Почему эта история с Нафтали Беннетом вынырнула теперь — одному Беннету известно. Но очевидно, что это заявление играет на руку Москве и лично президенту эрефии. Беннет сознательно или нет подыграл Путину. Мол, посмотрите, какой гуманный — думает о жизни Зеленского. Хотя уже то, что лидер одной страны решает с лидером другой жить или не жить президенту другого государства, напоминает больше не международную политику, а типичный "сходняк".
И еще одно. Я точно знаю, что словам Путина верить нельзя. И тому есть три причины. Первая — Путин всегда лжет. Вторая — Путин всегда лжет. И третья причина – Путин всегда лжет.
Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий, главный редактор Еспресо.tv
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