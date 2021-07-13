Путин пообещал Лукашенко новый кредит
Власть в Минске получит от Москвы новую кредитную поддержку. Это стало известно после переговоров Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает DW.
Их встреча - уже четвертая в 2021 году - длилась более пяти часов. Ни белорусские, ни российские СМИ не сообщили, о какой сумме займа идет речь.
"Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, по его словам, Путин и Лукашенко согласовали ряд мер по сотрудничеству в "таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика". При этом была достигнута договоренность о сохранении цены на российский газ для Беларуси в 2022 году на уровне текущего тарифа.
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