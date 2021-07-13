Путин пообещал Лукашенко новый кредит

Об этом сообщает DW.

Их встреча - уже четвертая в 2021 году - длилась более пяти часов. Ни белорусские, ни российские СМИ не сообщили, о какой сумме займа идет речь.

"Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, Путин и Лукашенко согласовали ряд мер по сотрудничеству в "таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика". При этом была достигнута договоренность о сохранении цены на российский газ для Беларуси в 2022 году на уровне текущего тарифа.