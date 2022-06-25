Путин пообещал Лукашенко новые "искандеры" и модернизацию самолетов Су-25
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передаст Беларуси оперативно-тактические комплексы "Искандер"
Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия в ближайшие месяцы передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты", - сказал Путин.
Он добавил, что самолеты Су-25 на вооружении Беларуси можно дооборудовать на российских авиазаводах и "начать подготовку летного состава"
- В ночь с 24 на 25 июня 2022 года РФ возобновила применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" для ударов по Украине из Беларуси.
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