Путин понял, что военной победы не одержит, - дипломат Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко считает, что сейчас нет темы для переговоров с РФ
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Путин и его так называемые дипломаты уже поняли, что военной победы не одержат. Сейчас начинается традиционная для российской так называемой дипломатии фаза торгов: вот мы (российские дипломаты, – ред.) будем поднимать свои требования до максимума; все то, что мы нахватали - это уже наше, а если мы получим (Россия, - ред.) в итоге даже еще оставшийся кусочек - это уже хорошо. Эта российская традиция неизменна", - отметил Огрызко.
По словам дипломата, представить себе, что Зеленский и власть согласятся на переговоры по территориальным уступкам невозможно.
"Я не думаю, что руководство нашего государства откажется от стратегии деоккупации Крыма и деоккупации всех территорий, которые сейчас временно оккупированы РФ. По моему мнению, сейчас нет темы для переговоров с РФ", - подчеркнул Огрызко.
- Запад неофициально дал президенту Украины Владимиру Зеленскому время на деоккупацию до осени, а затем может усилить давление с требованием начать мирные переговоры.
- Институт изучения войны пишет, что Александр Лукашенко во время визита в Пекин продвигает информационную операцию РФ, направленную на замедление помощи Западу Украине и принуждение Киева к переговорам.
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