Путин понял, что военной победы не одержит, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Путин и его так называемые дипломаты уже поняли, что военной победы не одержат. Сейчас начинается традиционная для российской так называемой дипломатии фаза торгов: вот мы (российские дипломаты, – ред.) будем поднимать свои требования до максимума; все то, что мы нахватали - это уже наше, а если мы получим (Россия, - ред.) в итоге даже еще оставшийся кусочек - это уже хорошо. Эта российская традиция неизменна", - отметил Огрызко.

По словам дипломата, представить себе, что Зеленский и власть согласятся на переговоры по территориальным уступкам невозможно.

"Я не думаю, что руководство нашего государства откажется от стратегии деоккупации Крыма и деоккупации всех территорий, которые сейчас временно оккупированы РФ. По моему мнению, сейчас нет темы для переговоров с РФ", - подчеркнул Огрызко.