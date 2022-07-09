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"Путин понял, что это большой отток "бабок": российский оккупант рассказал об отказе выплачивать компенсацию за ранения, - перехват

9 июля, 2022 суббота
16:06
война с Россией

Украинская разведка перехватила разговор рашиста с женой о нюансах выплаты военным за ранение

Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Такая х… (безобразие) будет продолжаться долго. Наши берегут крупнокалиберную артиллерию. Они не стреляют из большого оружия. Не понимаю. Такое впечатление, что жизнь людей дешевле ракет. Сейчас перестали платить. Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом до какого-то июня вся эта х… (система) прошла.

Путин понял, что это большой отток "бабок". Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя "мультами" (миллионами)", - рассказывает российский оккупант.

Руководство армии РФ начало квалифицировать легкие и тяжелые ранения, чтобы не платить компенсацию.

"Например, огнестрельное в ногу сквозное. Пока тебе кость не задело – это у тебя легкое. А если тебе руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение. За какое тебе положено компенсация в размере трех" мультов". То есть, если тебе ногу прострелят, осколок залетит куда-нибудь, то все это х… (мелочи). Тебе принадлежит максимум тысяч 60. По минималке и все, п… (достаточно). П… (иди), служи дальше ", – сказал россиянин.

Рашист говорит жене о ложной информации, передаваемой командованию о количестве российских военных.

"Здесь даже командующий армией льет в уши высшему руководству, что все зает… (прекрасно), все получается. У нас народу полные кучи. Подают данные, например: в наступление идет 26 человек, а они подают 126 человек идет в наступление. И за наступление пехоте платят деньги 8 тысяч в сутки за наступление 100 человек пишут всяческих "левых" Х… (неизвестно) откуда – в тылу, не в тылу… Вообще х… (непонятно) кому потом приходят эти деньги. 20 человек, по 15 человек.

Вот вчера третий батальон вроде бы наступал. У них там людей 150 в целом наступало. И это я сомневаюсь. Думаю, там людей 120. Из них сразу 23 раненых, 7 убитых. В общей сложности – минус 30. Вот и считай. Они там сейчас посидят еще немного, их там побьют, минометами понакрывают. Половина "очнут" (испугаются), половину затрехсотят и уедут оттуда", - добавил рашист.

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Россия
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