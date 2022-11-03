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Война с Россией: хроника
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Путин понимает сигналы мировых лидеров по поводу его ядерных угроз, он не самоубийца, - генерал Маломуж

3 ноября, 2022 четверг
19:19
война с Россией Владимир Путин

Николай Маломуж, генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Украины, считает, что при системной работе оперативного воздействия и мощном давлении мировых лидеров Путин не посмеет применить ядерное оружие и уничтожить мир и себя, поскольку он бережется даже от ковида

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Только Путин может быть инициатором нанесения ударов ядерными средствами и он понимает, что при выборе такого пути конец будет не только в Гааге, а в том, что Путин со своими генералами-милитаристами будут уничтожены. И это самый действенный формат, который сегодня определен и доведен Путину с позиций президента США Байдена и госсекретаря Блинкена, глав Пентагона Остина и ЦРУ Бернса, также с позиций Великобритании, частично Франции, главы КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии, президента Турции Эрдогана, премьер-министра Японии. А сегодня уже мы располагаем информацией, что новый президент Бразилии также занял позицию недопущения глобальной ядерной войны. То есть сейчас объединяются руководители ядерных стран и мощные игроки мира против ядерной опасности", - пояснил генерал.

Николай Маломуж отметил, что Украине нужно сегодня использовать все механизмы мощного влияния как мировых лидеров персонально на Путина, так и силовых блоков стран мира, что в случае реальных угроз и подготовки пусков будут соответствующие контрдействия. За этим процессом следят службы космической, радиотехнической, радиолокационной, агентурной разведок и другие виды контроля, полностью определяющие соответствующую подготовку и вероятную угрозу.

"Понятно, что необходимы круглосуточный контроль, системная работа оперативного воздействия и мощное давление. И мы должны в этой игре общаться и играть со всеми странами и блоками на разных уровнях - от президента Украины до служб разведки. Такой формат будет предотвращать опасные действия со стороны РФ и Путин в такой ситуации не посмеет применить ядерное оружие против Украины, а тем более выйти на какую-то глобальную конфронтацию, чтобы уничтожить мир и себя. Путин не самоубийца, он себя бережет даже от ковида", - подчеркнул Маломуж.

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