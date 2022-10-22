Об этом сказал экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана и бывший советник президента Казахстана по вопросам национальной безопасности Альнур Мусаев в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Сейчас в РФ реально столкнулась группа ястребов и те, кто тайно руководили всеми политическими и экономическими процессами в стране, военными тоже. Самое главное сейчас, что в глазах того же Путина все группировки попали в просак – и ФСБ, и ГРУ, и военные, и политические структуры, которые контролировали ситуацию в свое время в Украине, – им так казалось, что они контролируют. В глазах Путина, являющегося пока единственным центром принятия решений, они все в ситуации определенного поражения", - отметил он.

По мнению Мусаева, каждая группа пытается переттянуть Путина на свою сторону.

"Пока мы видим, что, несмотря на потерю прямого управления и планирование процесса, а это видно по раскачиванию от мобилизации к военному положению, Путин естественно пытается опираться на какие-то структуры, которые не столько глупостей наделали, и найти выход из этой ситуации. Со стороны мы прекрасно видим, что выхода нет. Поэтому он хватается за первую попавшуюся соломинку, которую ему подсовывают те или иные группировки, - поддерживает мобилизацию, борьбу с миграционными процессами, какие-то движения министерства финансов", - сказал экс-советник Назарбаева.

Он подчеркнул, что ни одна группа сегодня не может предложить ему нормального выхода из этой ситуации.

"Знаю, как это там происходит, когда вокруг все абсолютно не способны на принятие острых решений. Поэтому очень маловероятно, что произойдет какой-то решительный шаг вроде ареста. Но дальнейший разброд может вызвать большие столкновения между группировками, и кто-то кого-то действительно табакеркой прибьет, и начнется та большая борьба, в которую вовлекут лично Путина. Когда соревнующиеся между собой группировки вокруг Путина столкнутся физически – кого-то отравят или пристрелят, борьба начнется очень серьезная. Такой вариант вполне возможен", - считает Мусаев.

Он прогнозирует, что с этого начнутся кардинальные перемены в российском руководстве.

"Путин понимает, что в случае мирного соглашения и вывода войск с территории Украины, как это нормально и цивилизованно принято, – это конец власти и жизни. Согласиться на такой мирный договор он не может, поэтому совершает все эти зверские действия, которые, по его мнению, могут привести к мирным соглашениям на его условиях. Но все это уже невозможно. Ощущение у него есть, что у него это не получится", - добавил экс-советник Назарбаева.

Мусаев подчеркнул, что в окружении Путина ищут варианты.

"Там очень много людей из элиты России, начиная с Абрамовича, ищут возможности договориться и выйти из этой ситуации без больших потерь. Но пока это невозможно: Запад, прежде всего Украина, ни на какие соглашения с этим агрессором уже не пойдет. Если пойдет, то Западу и вообще цивилизованному миру будет ужасный политический удар, который отразится на мировосприятии населения всего Земного шара.

По его мнению. демократия в случае каких-то договоренностей на условиях России терпит цивилизационный крах.

"Я уверен, что на Западе и в Украине это прекрасно понимают. Можно было пойти навстречу России в каких-то вопросах, в чем-то уступить, если бы они имели пределы своей жестокости и своих аппетитов. По крайней мере, имели мощь, чтобы силой навязать свою политику, свое мировоззрение, свой русский мир. Но поскольку ничего этого у России нет, западный мир просто должен помочь Украине победить в этой войне", - подытожил Мусаев.