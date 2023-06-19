Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Приближается саммит НАТО в Вильнюсе. И Путин вытащил некий "документ" о нейтральном статусе Украины и гарантиях безопасности, так его зачитал Путин. Путин боится, Путин понимает, что вступление Украины в НАТО - это для него конец, конец всех его мечтаний об Украине. "Он демонстрирует эту бумажку Западу, что нужно оставить Украину нейтральной. Путин говорит, что готов договариваться, но его требование - это нейтралитет Украины", - подчеркнул Гончаренко.

По словам нардепа, нейтральный статус Украины нужен Путину для того, чтобы иметь возможность в любой момент снова атаковать наше государство.

"Для нас является главной задачей сделать все, чтобы в Вильнюсе Украина получила прямое приглашение в НАТО. Не членство, это сейчас нереально. Мы не станем членами НАТО после саммита в Вильнюсе, но приглашение в НАТО мы должны получить. Это является основой для будущего нашего". государства", - подчеркнул Гончаренко.