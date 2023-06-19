Путин понимает, что вступление Украины в НАТО – это его конец, - нардеп Гончаренко
Народный депутат Украины, вице-президент Комитета ПАСЕ по вопросам миграции и беженцев Алексей Гончаренко считает, что Путину нужен нейтральный статус Украины, чтобы иметь возможность снова атаковать наше государство
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Приближается саммит НАТО в Вильнюсе. И Путин вытащил некий "документ" о нейтральном статусе Украины и гарантиях безопасности, так его зачитал Путин. Путин боится, Путин понимает, что вступление Украины в НАТО - это для него конец, конец всех его мечтаний об Украине. "Он демонстрирует эту бумажку Западу, что нужно оставить Украину нейтральной. Путин говорит, что готов договариваться, но его требование - это нейтралитет Украины", - подчеркнул Гончаренко.
По словам нардепа, нейтральный статус Украины нужен Путину для того, чтобы иметь возможность в любой момент снова атаковать наше государство.
"Для нас является главной задачей сделать все, чтобы в Вильнюсе Украина получила прямое приглашение в НАТО. Не членство, это сейчас нереально. Мы не станем членами НАТО после саммита в Вильнюсе, но приглашение в НАТО мы должны получить. Это является основой для будущего нашего". государства", - подчеркнул Гончаренко.
- 13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.
- 15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
- Все больше государств-членов НАТО поддерживают упрощенное вступление Украины, предусматривающее отказ от плана действий по членству (ПДЧ), и это решение могут утвердить уже на саммите НАТО в Вильнюсе
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