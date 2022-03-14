Путин понимает, что проигрывает войну и пойдет либо на ужасную эскалацию, либо на компромисс, – Bellingcat

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова расследователя Bellingcat Христо Грозев в интервью YouTube-каналу "Наваль Live", информирует Эспрессо.TV .

Россия провалила план по оккупации Украины. Сейчас в Кремле паника, ведь плана B нет. Элиты открыто заявляют, что курс России сумасшедший, войну следует заканчивать, а в спецслужбах начались репрессии.

Грозев подчеркнул, что его предварительные прогнозы по войне сбылись. Россия провалила "план А", предусматривавший военные действия максимум на 10 дней, а нового плана нет. Об этом свидетельствуют отсутствие второго эшелона войск, которые смогли бы восполнить потери и продолжить войну теми же темпами, а также отсутствие поставок пищи, воды и горючего для военных, которые сейчас находятся на территории Украины.

Россияне рады отступить, но им мешают так называемые заградительные подразделения кадыровцев, которым приказали стрелять в дезертиров, а с другой – украинские войска, готовые к атаке в тылу.

"Быстрого выхода не будет, поэтому важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что план А провалился. Есть режим ожидания. Изменения ежедневные, которые не указывают на появление новой стратегии", – говорит журналист.

Источники в Кремле подтвердили Грозеву арест руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседина, отвечавшего за внешнюю разведку – в частности, в Украине. В ФСБ тоже начались репрессии.

"Я не вижу ситуацию в Кремле, которая свидетельствует о том, что война продолжится дольше недели-две. Будет сдвиг, вопрос – какой", – считает Грозев.

По его прогнозу, у Путина рассматривают два варианта:

договориться с Зеленским на условиях гораздо более компромиссных, чем были заявлены изначально;

решиться нанести удар по гражданскому населению неконвенционным оружием, чтобы принудить Киев к компромиссу и показать своей стране результат.

Грозев склоняется к первому варианту, аргументируя это некоторыми сигналами Эрдогана и Зеленского.

"Я считал, что это невероятно, но последние сигналы от Эрдогана и Зеленского о том, что вдруг появились возможности о договоренности, указывают на то, что вероятнее всего Путин понимает безысходность ситуации", - заявил Христо Грозев.

Журналист отмечает, что если ситуация в Кремле именно такова, то в интересах Путина завершить войну как можно быстрее. Он прогнозирует ощутимое движение к разрешению конфликта в ближайшие два-три дня.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России, который продлится завтра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb