Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, цель Пригожина, Герасимова, Шойгу и Мишустина – почетная капитуляция, противоположная ничьей Путина.

"Путин тоже понимает, что война проиграна. Но с помощью всей своей мировой агентуры, всех этих миротворцев, которых он засылает в Киев, он добивается почетной ничьей. То есть: остановка военных действий, часть украинских территорий остается в руках у врага, и Путин продает это как свою почетную ничью", - заметил Андрей Пионтковский.