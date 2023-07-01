Путин понимает, что проиграл войну, - Пионтковский
Президент РФ Владимир Путин понимает, что проиграл войну против Украины, но стремится достичь почетной ничьей
Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
По его словам, цель Пригожина, Герасимова, Шойгу и Мишустина – почетная капитуляция, противоположная ничьей Путина.
"Путин тоже понимает, что война проиграна. Но с помощью всей своей мировой агентуры, всех этих миротворцев, которых он засылает в Киев, он добивается почетной ничьей. То есть: остановка военных действий, часть украинских территорий остается в руках у врага, и Путин продает это как свою почетную ничью", - заметил Андрей Пионтковский.
- 15 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не выдержит контрнаступления Сил обороны, то она окончательно проигрывает войну.
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