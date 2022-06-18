Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лукашенко не нужен Путину. Он ищет, как показать свою нужность Путину. Москва уже не хочет давать деньги Беларуси. Лукашенко, перемещая свои пару ЗРК (зенитный ракетный комплекс, – ред.) вдоль границы с Украиной, пытается показать, что он к чему-то готовится. В Беларуси все для показухи, все ненатуральное. Армия, которая создана для парада, которая не собирается воевать, только делает вид, что она готова.Оппозиция создана для получения грантов. Введение войск в Украину - это прерогатива Путина, а не Лукашенко. Если бы Путин понимал, что пользы от белорусских войск будет больше, чем вреда, - он уже привлек бы их к войне. Он имеет агентуру в Беларуси и понимает, что белорусское войско может перейти на сторону Украины или сдаться. Тем самым еще больше укрепить украинскую армию ", - заметил Бульба.

Также общественный деятель добавил, что за 25 лет Лукашенко провел предпродажную подготовку Беларуси для Путина.

"Лукашенко выполнил все задачи Путина: уничтожена национальная культура, уничтожены белорусские школы, на телевидении нет каналов на белорусском языке. В 2020 году, после мирных протестов, Лукашенко заявлял, что сейчас не время действовать по закону. Это привело к тому, что Лукашенко начал всех, кто протестует, сажать в тюрьмы и вытеснять из страны. Из Беларуси выехало уже от 300 до 700 тыс. человек", - подчеркнул Бульба.

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