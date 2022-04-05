Путин помешан на символических вещах. Ему нужна любая военная победа в Украине до 9 мая, - Сазонов
Политолог Кирилл Сазонов считает, что переговоры с Россией не изменят ситуацию до 9 мая, поскольку Путину нужна любая военная победа в Украине к этой дате
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
“Так, как россияне вышли через Чернобыльскую зону в Беларусь, так же они могут и вернуться. У них снова мобилизация резервистов, так что расслабляться нельзя. Война еще не кончилась. Война еще не кончилась и не победили. Следует учитывать неадекватность Путина. Путин и его окружение помешаны на символических вещах, в частности, на параде победы 9 мая. В этом году Путин хочет провести свой парад победы, а не дедов", - Сазонов
Сазонов отметил, что для путинского режима важно до 9 мая одержать какую-то военную победу. По мнению политолога, это может быть Харьков или Одесса.
“Путин мечтал о взятии Киева, но ничего не вышло. Сейчас они могут сконцентрироваться на взятии Харькова или Одессы. Сейчас они действительно будут сосредотачивать силы на востоке и юге Украины. Я уверен, что кремлевские пропагандисты скоро объявят, что они и не собирались брать Киев, а только хотели защитить ЛНР и ДНР. Потому и переговоры до 9 мая не имеют никакого особого значения”, - добавил Сазонов
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Сазонов подчеркнул, что Путину и его окружению нужна победная картинка для того, чтобы показать ее россиянам
“Переговоры будут вестись, но до 9 мая никакого результата они не дадут. Это просто невозможно. Путину не нужны переговоры. Ему нужно показать какую-нибудь картинку для своих телезрителей. Показать какую-то победу над Украиной до 9 мая”, - добавил Сазонов
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