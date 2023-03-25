Путин получил благодарность от Эрдогана во время разговора о войне в Украине

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным 25 марта. В управлении по связям администрации президента Турции сообщили, что лидеры стран обсудили последнее развитие событий вокруг войны России против Украины.

"В ходе переговоров президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его положительное отношение к продолжению Черноморской зерновой инициативы", - заявили в администрации.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара выступает за скорейшее прекращение боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров.